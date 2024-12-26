Feci kaza 10 yaşındaki çocuğu hayattan koparttı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 13:03, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 13:05
Çevreyolu Güneşler mevkisinde K.Ş. yönetimindeki 34 EYL 272 plakalı otomobil, okula gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Safiye Seher B'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü K.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.