Feci kaza 10 yaşındaki çocuğu hayattan koparttı

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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