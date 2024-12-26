HAK-İŞ'ten emeklilik süreçlerine ilişkin açıklama

Konfederasyondan yapılan açıklamada, "2024'de emekliliği hak ettiği halde, emekliliğini 2024 yılı sonrasına bırakanlara yüzde 25-35 arasında daha düşük emekli aylığı bağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Emeklilik maaşlarına yapılan zam oranlarının artarak devam edeceği öngörüldüğünden, bu farkın 6 yılda kapanacağının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, HAK-İŞ'in işçiler açısından mağduriyet oluşmaması adına yıl sonuna kadar yasal düzenleme yapılması için yetkililere çağrıda bulunduğu belirtildi.

Herhangi bir yasal düzenleme yapılmasının gündemde olmadığı da bildirilen açıklamada, "Bu çerçevede, 2024'de emekli olmanın 2025 yılına göre daha avantajlı olacağını, bu sene emekli olacakların emekli maaşlarının önümüzdeki sene için daha yüksek olacağını bir kez daha hatırlatmakta fayda görmekteyiz. İleriki yıllarda emekliliği düşünen işçilerimiz için ise, 5-6 yıl sonra emekli olmaları halinde emekli maaşlarındaki kaybın azalacağı öngörülmektedir." denildi.

Açıklamada, 2024 yılında emekliliği hak eden ve emekli olmayı isteyen işçilerin mağduriyet yaşamamaları için dilekçelerini belirtilen tarihler dikkate alınarak vermeleri gerektiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kamu kurumları ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait şirketlerde çalışan ve ücret bordroları 15 Aralık 2024 ile 14 Ocak 2025 arasında olan işçilerimizin emeklilik dilekçesini 14 Ocak 2025 tarihine kadar vermeleri, özel sektörde, kamu kurumlarında ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait şirketlerde çalışan işçilerden ücret bordroları 1 Aralık ile 31 Aralık 2024 arasında olan işçilerimizin emeklilik dilekçelerini 31 Aralık tarihine kadar vermeleri halinde 2024 yılı emeklisi sayılacaklarını belirtiriz."