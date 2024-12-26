Türkiye Diyanet Vakfı 55 milyonun üzerinde kişiye yardım ulaştırdı

Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
MB Kararı Sonrası Faizsiz 75.000 TL!
MB Kararı Sonrası Faizsiz 75.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
MB yılın son faiz kararını açıkladı
MB yılın son faiz kararını açıkladı
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar tarihi 16 Ocak
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar tarihi 16 Ocak
1 milyon 750 bin TL'lik yanlış! Hayatının dersini aldı
1 milyon 750 bin TL'lik yanlış! Hayatının dersini aldı
TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Memurlara yeni haklar geldi
Memurlara yeni haklar geldi
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
MB, 2025 programını açıkladı: KKM sonlandırılıyor
MB, 2025 programını açıkladı: KKM sonlandırılıyor
HAK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı değişmeli
HAK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı değişmeli
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü: 38 ölü
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü: 38 ölü
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yargıtay'dan 15 Temmuz davasında karar: 31 ere tahliye
Yargıtay'dan 15 Temmuz davasında karar: 31 ere tahliye
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Türkiye Diyanet Vakfı 55 milyonun üzerinde kişiye yardım ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, 'Dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatan Türkiye Diyanet Vakfı, 2024 yılında yaptığı iyilik çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında 55 milyon 171 bin 42 kişiye ulaştı' dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 13:45, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 13:55
Yazdır
Türkiye Diyanet Vakfı 55 milyonun üzerinde kişiye yardım ulaştırdı

'Dünya'nın 149 ülkesine yardım eli uzatıyoruz'

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde 2024 yılı sene sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TDV Genel Müdürü İzani Turan, '50 yıldır Türkiye'nin iyilik yolculuğundaki öncülerinden biri olarak, ülkemizin merhamet dolu yüreğini dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Yurt içinde 1003 şubemizle ve dünyanın 149 ülkesinde yürüttüğümüz eğitim, kültür, sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle, kardeşlik bağlarını güçlendirmeye, iyilik tohumları serpmeye devam ediyoruz.' diye konuştu

'13-20 Mart haftasını 'İyilik Haftası' olarak idrak edeceğiz'

TDV Genel Müdürü Turan, 'Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içinde ve yurt dışında "iyiliğin ulaşmadığı hiçbir yer kalmasın" diye çalışıyoruz. 2025 yılında Vakfımızın 50 yılını kutlayacağız. Bu kapsamda birçok faaliyet gerçekleştireceğiz, ayrıca Diyanet İşleri Başkanımız ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın daha önce açıkladığı gibi 13-20 Mart arasını ülkemizde İyilik Haftası olarak idrak edeceğiz. ifadelerini kullandı.

Ramazan yardımları kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyada 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdıklarını aktaran Turan, 'Vekalet Yoluyla Kurban faaliyetleri kapsamında 747 bin 52 hisse kurbanı, öncelik deprem bölgeleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışında 34 milyon 737 bin 918 ihtiyaç sahibine ulaştırdık.

  • .Yılın 12 ayı boyunca Vakfımıza emanet edilen adak, akika ve şükür kurbanlarının dağıtımı yapılarak 1 milyon 260 binin üzerinde muhtaca ulaştık.
  • .Deprem bölgesinde, Ramazan ve Kurban yardımlarının yanı sıra, 650 bine yakın depremzedeye farklı alanlarda destek sağladık.
    • . İsrail tarafından soykırıma maruz kalan Filistinli kardeşlerimize sıcak yemek, gıda paketi, hastanelerde elektrik üretimine yönelik yakıt desteği, hijyen paketi, barınma malzemeleri, ilaç, tıbbi malzeme, medikal sıhhi sarf malzemeleri ve kıyafet yardımında bulunduk. Bu yardımları Gazze içerisinden teminini sağlayarak, Türkiye'den gemi ile göndererek ve Mısır içerisinden satın alımı yaparak Filistinli kardeşlerimize ulaştırıyoruz 'şeklinde 2024 yılı faaliyetlerini sıraladı.

    "Unutursan Yetim Kalır" temasıyla hayata geçen yetim projesiyle 2024 yılında 13 bine yakın yetime maddi manevi destek verdiklerini aktaran Turan, ' Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü gerçekleştirdiği faaliyetlerle 1 milyon 54 bin 783 kişiye ulaştık' ifadelerini kullandı.

    Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içinde ve yurt dışında "iyiliğin ulaşmadığı hiçbir yer kalmasın" düsturuyla hareket ettiklerini belirten Turan, 2024 yılında yapılan faaliyetleri şöyle sıraladı:

    'Ramazan Yardımları: 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine destek sağlandı'

    • Vekaletle Kurban: 747 bin hisse kurban bağışı ile 34 milyon kişiye ulaşıldı.
    • Deprem Destekleri: Türkiye'deki deprem bölgelerinde 650 bin kişiye çeşitli alanlarda yardım yapıldı.
    • Filistin'e Yardım: Gazze'de insani kriz yaşayan 3,3 milyon kişiye yemek, tıbbi malzeme ve barınma desteği sağlandı.
    • Suriye'de Özel Çalışmalar: Vakfın Suriye'deki faaliyetleri kapsamında;
    • 550 bin ekmek dağıtımı,
    • 15 okulun inşası ve işletimi,
    • 592 caminin tadilat ve inşası gibi projeler gerçekleştirildi.
    • Eğitime Destek: TDV, 2024 yılında 40 binin üzerinde öğrenciye burs ve eğitim desteği sağladı. Ayrıca,"Hediyem Kur'an Olsun" projesiyle 300 bine yakın Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.
    • Uluslararası İyilik Ödülleri: Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde, dünya genelinde iyiliğin yayılmasına katkı sunanlar ödüllendirilecek' şeklinde konuştu.

    TDV Genel Müdürü Turan, açıklamalarının devamında ' Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan 3 Aylarla giriş yapıyoruz. Bu mübarek zaman dilimi, iyiliklerin çoğaldığı, gönüllerin arındığı ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bir mevsimdir. 2025 yılının rahmetin bereketle buluştuğu, iyiliklerin yüreklerde filizlendiği bir yıl olmasını dilerim' açıklamalarıyla sözlerini noktaladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber