Türkiye Diyanet Vakfı 55 milyonun üzerinde kişiye yardım ulaştırdı

'Dünya'nın 149 ülkesine yardım eli uzatıyoruz'

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde 2024 yılı sene sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TDV Genel Müdürü İzani Turan, '50 yıldır Türkiye'nin iyilik yolculuğundaki öncülerinden biri olarak, ülkemizin merhamet dolu yüreğini dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Yurt içinde 1003 şubemizle ve dünyanın 149 ülkesinde yürüttüğümüz eğitim, kültür, sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle, kardeşlik bağlarını güçlendirmeye, iyilik tohumları serpmeye devam ediyoruz.' diye konuştu

'13-20 Mart haftasını 'İyilik Haftası' olarak idrak edeceğiz'

TDV Genel Müdürü Turan, 'Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içinde ve yurt dışında "iyiliğin ulaşmadığı hiçbir yer kalmasın" diye çalışıyoruz. 2025 yılında Vakfımızın 50 yılını kutlayacağız. Bu kapsamda birçok faaliyet gerçekleştireceğiz, ayrıca Diyanet İşleri Başkanımız ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın daha önce açıkladığı gibi 13-20 Mart arasını ülkemizde İyilik Haftası olarak idrak edeceğiz. ifadelerini kullandı.

Ramazan yardımları kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyada 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdıklarını aktaran Turan, 'Vekalet Yoluyla Kurban faaliyetleri kapsamında 747 bin 52 hisse kurbanı, öncelik deprem bölgeleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışında 34 milyon 737 bin 918 ihtiyaç sahibine ulaştırdık.