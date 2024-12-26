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Web Siteleri ve Mobil Uygulamalara ilişkin genelgede son aşamaya gelindi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Genelgesi'nin hazırlık çalışmalarında son aşamaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bu genelgenin önümüzdeki yıl yayımlanacağının müjdesini vermişti. Genelgenin 2025 yılının ilk aylarında yayımlanması için çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 13:54, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 13:54
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Web Siteleri ve Mobil Uygulamalara ilişkin genelgede son aşamaya gelindi

Bakan Göktaş, Ankara 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Göktaş'ın yanı sıra engellilere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve bakanlık temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen kurullarda ele alınan konuların engelli bireylerin hayatını kolaylaştırdığını belirten Bakan Göktaş, ihtiyaç ve taleplerin büyük bir titizlikle ele alındığını vurguladı.

'2'NCİ EYLEM PLANI HAZIRLIKLARINA BAŞLAYACAĞIZ'

Bakan Göktaş önceki toplantıda, kamu kurumlarının personel birimlerine yönelik engelli haklarına ilişkin eğitimler düzenlenmesini karara bağladıklarını hatırlatarak, "Eğitimlerin ilkini bakanlığımız koordinasyonunda, 6 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdik. Bu yıl ayrıca, ÖSYM Bilim Kurulu iş birliğinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) mevzuatının ve uygulamasının engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygunluğunu gözden geçirmek ve güncellemek için çalışmalar yürütüyoruz. Birazdan engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatında karşı karşıya kaldığı meseleleri etraflıca ele alma imkanımız olacak. Toplumun değişen ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak her konuda olduğu gibi istihdam konusunda da yeni çözümlere ve yeniliklere ihtiyacımız var. Bu noktada, önümüzdeki dönemde Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızın 2'ncisinin hazırlıklarına başlayacağımızın da bilgisini sizlerle paylaşmak isterim. Bu kapsamda, ekonomik güvence politika alanımızdaki faaliyetlerin oluşturulması amacıyla ilgili tüm tarafların katılımıyla çalıştaylar gerçekleştireceğiz. Bu çalıştaylarda özellikle engelli bireylerin istihdamına ilişkin tüm hususlar etraflıca ele alınacaktır. İkincisini açıklayacağımız eylem planımızın, engelli bireylerin iş gücüne etkin katılımını artıracak politikaları içermesini hedefliyoruz" dedi.

'BAKANLIĞIMIZIN WEB SAYFASINA 'ERİŞİLEBİLİRLİK MENÜSÜ' EKLEDİK'

Bakan Göktaş kurulda, kamu kurumlarının web sayfalarının erişilebilirliğinin artırılması konusunu da ele alacaklarını söyleyerek, "Engelli bireylerin hak ve hizmetlere ulaşabilmesinde erişilebilirliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Günümüz dünyasında, bilgi ve iletişim ihtiyacının karşılanabilmesi için dijital erişilebilirliğin sağlanması kaçınılmazdır. Bu kapsamda, bakanlığımız dijital ortamlarının erişilebilirliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Bakanlığımızın web sayfasına 'erişilebilirlik menüsü' ekleyerek, sayfayı görme veya işitme gibi farklı engelli kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdik. Bakanlığımız web sitelerinin tamamını tüm cihazlar ve tarayıcılar için kullanıma uygun hale getirdik. Ayrıca, 'Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Genelgesi'nin hazırlık çalışmalarında son aşamaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bu genelgenin önümüzdeki yıl yayımlanacağının müjdesini vermişti. Genelgenin 2025 yılının ilk aylarında yayımlanması için çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

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