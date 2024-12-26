Saadet Partisi Grubu'nun yeniden kurulması için 'DEVA' adımı

İçtüzüğe göre siyasi partiler en az 20 milletvekiline sahip olmaları durumunda Meclis'te grup kurma hakkına sahip oluyor. Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın istifa edip AK Parti'ye geçmesinin ardından Saadet Partisi grup kurma yeterliliğini kaybetmişti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeniden grubun oluşturulması için DEVA Partisinden iki milletvekilinin, Saadet Partisine geçeceği ileri sürüldü.

Söz konusu geçişlerin yakın zamanda gerçekleşmesinin ardından dilekçelerin TBMM Başkanlığına verileceği iddia edildi.

Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün bir araya gelmişti.