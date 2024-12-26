İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

- Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arızalanan Cordelıa Moon isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

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