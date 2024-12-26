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23 yaşındaki öğretmen kazada hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin öğretmen Şeyma Candan olduğu ve evine dönerken kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Olay sonrası araç sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 15:09, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:19
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Kaza, kent merkezi Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyma Candan'a (23) M.E.'nin kullandığı 16 ASE 911 plakalı minibüs çarptı. Minibüs Candan'a çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Candan olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Candan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Aile üyeleri büyük acı yaşadı

Kazada hayatını kaybeden Candan'ın mahallede bulunan özel bir okulda güzel sanatlar ve resim öğretmeni olarak çalıştığı kaydedildi. Candan'ın kazadan sadece dakikalar önce çarşı merkezde arkadaşları ile çay toplantısında bir araya geldiği ve ardından eve dönüş yolunda dolmuştan inip yolda karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Genç öğretmenin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundaki cenazesi sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Candan ardından Sadıkbey Mahallesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde aile üyeleri büyük acı yaşarken, cenazeye katılanlar Candan'ın ailesini teselli etmek için uğraştı.

Öte yandan, kazanın ardından araç sürücüsü M.E.'nin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

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