Merkez Bankası'nın faiz indirimi ne anlama geliyor?

İlk evlenme yaşı yükseldi
İlk evlenme yaşı yükseldi
MB Kararı Sonrası Faizsiz 75.000 TL!
MB Kararı Sonrası Faizsiz 75.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
MB yılın son faiz kararını açıkladı
MB yılın son faiz kararını açıkladı
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar tarihi 16 Ocak
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar tarihi 16 Ocak
1 milyon 750 bin TL'lik yanlış! Hayatının dersini aldı
1 milyon 750 bin TL'lik yanlış! Hayatının dersini aldı
TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Memurlara yeni haklar geldi
Memurlara yeni haklar geldi
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
MB, 2025 programını açıkladı: KKM sonlandırılıyor
MB, 2025 programını açıkladı: KKM sonlandırılıyor
HAK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı değişmeli
HAK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı değişmeli
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü: 38 ölü
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü: 38 ölü
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi ne anlama geliyor?

Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekmesi, ekonomi çevrelerinde tartışma yarattı. CNBC-e'ye değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, kararın dezenflasyon vurgusunu artırdığına dikkat çekti. Prof. Dr. Refet Gürkaynak, faiz indiriminin enflasyonu düşürmek için doğru bir araç olmadığını belirtirken, Prof. Dr. Fatih Özatay kararın enflasyon baskısına yanıt olarak geldiğini ifade etti. Analist Mert Kısacık ise Merkez Bankası'nın ihtiyatlı bir yaklaşım izlediği görüşünde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 15:48, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:05
Yazdır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47.50'ye çekti.

Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Refet Gürkaynak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Prof. Dr. Fatih Özatay ve KNG Securities Sabit Getirili Ürünler analisti Mert Kısacık, CNBC-e'de Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Gürkaynak: Enflasyonun daha hızlı düşmesini sağlamanın cevabı faiz indirmek değil

Güzem Yılmaz Ertem'in sunduğu Kazandıran Strateji programında konuşan Prof. Dr. Refet Gürkaynak, enflasyonun düşüş trendine girdiğini ancak hedeflerin hala çok uzağında olduğunu belirterek, Merkez Bankası'nın mecburen faiz indirimi yapmak zorunda olduğunu söyledi:

"Enflasyon okumasıyla bu para politikası davranışı tutarlı. Enflasyonun düşmediği de aşikar. Merkez Bankası'nın kendi tahmininin de çok üzerinde. Daha hızlı düşmesini sağlamanın cevabı 'Faiz indirelim' değil. Ama enflasyon düşüyor, nihayet Merkez Bankası faiziyle dahi baya hatırı sayılır değer çıktı. Yüzde 50 bunun basiti, bileşiği yüzde 60'a geliyordu. 'Artık bunun yoluna girdiğini düşünüyorum, faiz indirmeye başlayabilirim' diyebilir. Beklentileri buraya getirdikten sonra Merkez Bankası'nın faiz indirmemesi bugün kolay değildi. Çünkü eğer indirmeseydi, şu endişe ortaya çıkacaktı: 'Bunlar herhalde enflasyonu çok acayip bir şey görüyorlar, bu kadar indireceğiz dedikten sonra bugün indirmeselerdi acaba enflasyon daha da mı yükselecekti?' Bugün epey bir eli mecbur faiz inecekti."

Prof. Dr. Özatay: Dezenflasyon vurgusu arttı, enflasyon faiz indirimi kararını destekliyor

Prof. Dr. Fatih Özatay ise faiz indirim kararını enflasyon verileriyle ilişkilendirerek yorumladı: "Açıklanan enflasyon geçmişi yansıtıyor. Merkez Bankası mevcut duruşunda bir değişiklik yaptığında ana eğilim ne olacak, birtakım tahminleri olması lazım. Ona bakarak indirmiş olabilir diyelim. Ama öte yandan da biz fanilerin buna ikna olması için enflasyon ana eğiliminde bir düşüş gözlüyor olmamız lazım. Enflasyonun ana eğiliminde düşüş görmüyoruz. Okuduğumuz paragrafla ilgili eskisinde '..ana eğilimi düşerecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir' diyor. Burada ise '..düşürmekte ve güçlendirmektedir' diyor yani artık gözlendiğini söylüyor. 'Devam etmeyecek' anlamını çıkarmıyorum buradan, aksine daha da vurguluyor. Bu da faiz indirimi kararının arkasına destek atıyor."

KNG Securities analisti Kısacık: Merkez Bankası'nın tedbiri elden bırakmak istemediği görülüyor

Londra Temsilcisi Berfu Güven'e konuşan KNG Securities Sabit Getirili Ürünler analisti Mert Kısacık ise, karar metninde oldukça pozitif bir dil kullanıldığı görüşünde: "Karar metnine baktığımızda çok pozitif buluyorum. Özellikle Merkez Bankası'nın elinden geleni yaptığını görüyoruz. Karar metnindeki bu daraltma bekleniyordu. Bizi şaşırtan aslında koridorun 150 baz puana indirilmesi oldu. Bu da bazı çevrelerde özelikle Londra'da şahince bir dokunuş olarak algılandı. Çünkü Merkez Bankası uzunca bir süredir rezerv biriktiriyor ve piyasada TL likidite fazlası var. Bu TL likitide fazlasını çekmeye çalışıyor. Bunun için de faiz daha alt koridora yakın oluşuyordu. Eğer bu koridor daha geniş kalsaydı, belki de gecelik faizler politika faizinin yüzde 3 aşağısında oluşacaktı. Ama şu an 150 baz puan açığı oluşabilir. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha Merkez Bankası'nın tedbiri elden bırakmak istemediği sonucunu çıkarabiliriz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber