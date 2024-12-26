Hisarcıklıoğlu: Faiz indirimi bankalara yansıtılmalı

Merkez Bankası'nın yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizinde 250 baz puanlık bir indirime giderek oranı yüzde 47,50'ye çekmesi, iş dünyasında yankı buldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kararın ardından bankalara çağrıda bulunarak, faiz indiriminin KOBİ kredi faizlerine yansıtılmasını ve reel sektörün desteklenmesini istedi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye çekti. Şimdi sıra bankalarda. Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişiminde yaşanan zorlukların, üretim ve istihdam üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, bankaların faiz indirimini hızlı bir şekilde kredi maliyetlerine yansıtmalarının önemine dikkat çekti.

İş dünyası temsilcileri de kararı olumlu bir adım olarak değerlendirirken, uygulamanın reel sektöre yansımasının takip edileceğini ifade etti.