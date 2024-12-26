Eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü

Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
MB Kararı Sonrası Faizsiz 75.000 TL!
MB Kararı Sonrası Faizsiz 75.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
MB yılın son faiz kararını açıkladı
MB yılın son faiz kararını açıkladı
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar tarihi 16 Ocak
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar tarihi 16 Ocak
1 milyon 750 bin TL'lik yanlış! Hayatının dersini aldı
1 milyon 750 bin TL'lik yanlış! Hayatının dersini aldı
TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Memurlara yeni haklar geldi
Memurlara yeni haklar geldi
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
MB, 2025 programını açıkladı: KKM sonlandırılıyor
MB, 2025 programını açıkladı: KKM sonlandırılıyor
HAK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı değişmeli
HAK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı değişmeli
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü: 38 ölü
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü: 38 ölü
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yargıtay'dan 15 Temmuz davasında karar: 31 ere tahliye
Yargıtay'dan 15 Temmuz davasında karar: 31 ere tahliye
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'da 47 yaşındaki Zülküf Böçkün hemşire eşi Kadriye'yi (44) 22, kızı Asude Böçkün'ü (20) ise 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Zülküf Böçkün, tutuklu yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 16:14, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:15
Yazdır
Eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 14 Mart gecesi Zülküf Böçkün, eşi hemşire Kadriye (44) ile kızı Asude'yi (20) bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda 22 bıçak yarası olan Kadriye Böçkün ile 14 bıçak darbesi alan kızı Asude'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olaydan sonra kaçan Zülküf Böçkün, Çat ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Böçkün tutuklandı.

Zülküf Böçkün hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eşe karşı kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zülküf Böçkün, davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada taraf avukatları salonda yerini alırken, sanık Böçkün ise tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Zülküf Böçkün, duruşmada mahkemenin vereceği cezayı hak ettiğini söyledi. Avukatı İsmail Koç ise haksız tahrik indirimi talebinde bulundu. Kadriye Böçkün'ün ailesinin avukatı Leyla Yavilioğlu ise maktullerde çok sayıda öldürücü darbe olduğunu ve cinayetin tasarlanarak canavarca hisle işlendiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, Zülküf Böçkün'ü 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmek' ve 'Altsoy ve kadına karşı kasten öldürmek' suçlarından indirimsiz 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Böçkün'ün tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber