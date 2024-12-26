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İlk evlenme yaşı yükseldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu toplantısında dikkat çeken veriler paylaşıldı. TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç, kadın istihdam oranının 2023 yılında yüzde 31,3'e çıktığını, ancak erkeklerin kazançlarının kadınlardan yüzde 17,9 ila 20 oranında fazla olduğunu belirtti. Aytaç, "Eğitim seviyesi arttıkça kadınların iş gücüne katılımı da yükseliyor" dedi. Ayrıca, ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu ilin Tunceli olduğunu açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 16:49, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:52
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İlk evlenme yaşı yükseldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu toplandı.

Komisyonda konuşan TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç "ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il Tunceli." dedi.

Aytaç komisyonda, cinsiyete göre 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun istihdam oranı kadınlarda 2023 yılında yüzde 31,3'e çıktığını, erkeklerde ise aynı zaman dilimlerinde oranın yüzde 65,7'ye yükseldiğini de dile getirdi.

Kadın ve erkeklerin kazançları arasındaki farka değindi

Buna göre Yükseköğretim mezunu bir erkek, yükseköğretim mezunu bir kadına kıyasla yüzde 17,9 daha fazla kazanca sahip. Lise mezunlarında ise erkekler, kadınlara göre yüzde 20 daha fazla kazanç elde ediyor.

Aytaç, "Eğitim seviyesi yükseldikçe kadınların iş gücüne katılma oranı da orantılı olarak artıyor" dedi.

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