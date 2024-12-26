'100 dolar 98 dolar olarak bozuluyor'

Müftülük görevlisini öldüren zanlı tutuklandı
Müftülük görevlisini öldüren zanlı tutuklandı
MB Kararı Sonrası Faizsiz 75.000 TL!
MB Kararı Sonrası Faizsiz 75.000 TL!
Sponsorlu İçerik
1 ilde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
1 ilde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
İkinci el araç satışında yeni dönem
İkinci el araç satışında yeni dönem
'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddialarına yalanlama
'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddialarına yalanlama
İlk evlenme yaşı yükseldi
İlk evlenme yaşı yükseldi
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
MB yılın son faiz kararını açıkladı
MB yılın son faiz kararını açıkladı
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar tarihi 16 Ocak
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar tarihi 16 Ocak
1 milyon 750 bin TL'lik yanlış! Hayatının dersini aldı
1 milyon 750 bin TL'lik yanlış! Hayatının dersini aldı
TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Memurlara yeni haklar geldi
Memurlara yeni haklar geldi
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'100 dolar 98 dolar olarak bozuluyor'

Kapalıçarşı'da sahte dolar krizi devam ederken, eski 100 dolarlık banknotların bozdurulmasında zorluk yaşanıyor. Döviz bürolarının bazılarının, eski 100 dolarlar için her banknot başına 2 dolar kesinti yaptığı iddia ediliyor. Esnaf, banka şubelerinde de bozdurma işlemlerinin reddedildiğini belirtiyor. Döviz bürosu yetkilileri, ekstra kesintilerin yurt dışında değişim sürecinin maliyetinden kaynaklandığını savunuyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 17:12, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:14
Yazdır
'100 dolar 98 dolar olarak bozuluyor'

Sahte dolar krizinin yansımaları sürüyor.

Kapalıçarşı'da 100 doların kullanımı ve bozdurulması sorun yaratırken bu krizi fırsata çevirenler de var.

Bazı döviz büroları eski 100 dolarları almak için ekstra komisyon istediği söyleniyor. Hatta bazılarının her 100 dolar için 2 dolar kesinti yaptığı iddia ediliyor.

Esnaf, Kapalıçarşı çevresindeki çoğu banka şubesinde de 100 dolarları bozduramadığını söylüyor.

"O ZAMAN BANKALARA SAT"

NTV Muhabiri Melike Şahin, iddiaları araştırmak için Kapalıçarşı çevresindeki döviz bürolarını aradı.

Aranılan üç döviz bürosu eski 100 dolar almadıklarını dile getirirken başka bir döviz bürosu ise bozduklarını ama eksiğine geçtiğini dile getirdi.

"100 dolar verip 98 dolar alıyorsunuz." ifadelerini kullanan dövizci, nedenini ise "Bankalarda geçmiyor ki. O zaman bankalara sat hanımefendi. Bunlar yurt dışına çıkarıyorlar, değiştiriyorlar. Onların da götürdüğünün bir bedeli var yani. Piyasada yüzde 2 ile değiştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Melike Şahin /NTV

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber