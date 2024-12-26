Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 17:19, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:20
Kayseri'de 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin (42) saklandığı adresi tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.