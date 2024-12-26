Keserle husumetlilerine saldırdı; 1'i kadın, 3 yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında, Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde meydana geldi. İ.K. ile husumetli olduğu Barış K., Tayfur K. ve eşi Tülay K. yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. İ.K., yanındaki keserle Barış K., Tayfur K. ve eşi Tülay K.'ye saldırıp, kaçtı. Barış K. ve Tülay K. başına aldığı darbeyle yaralanırken, Tayfur K. ise arbedede hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barış K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis, İ.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.