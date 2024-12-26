'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ait olduğu iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu görüntüler Pakistanlı bir içerik üreticisi tarafından "Suudi düğün yemeği büfesi" başlığıyla paylaşılmış ve Türkiye ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Görüntülerin ses eklenerek manipülasyon amaçlı kullanıldığı belirtildi.
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
DMM, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve "Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu" iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu iddiaların doğru olmadığı aktarılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin Pakistanlı bir içerik üreticisi tarafından sosyal medya platformlarında, "Suudi düğün yemeği büfesi" başlığıyla paylaşıldığı ve Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Görüntülerden alınan bir bölümün, ses eklenerek manipülasyon amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.