Borsa günü yükselişle tamamladı

Müftülük görevlisini öldüren zanlı tutuklandı
Müftülük görevlisini öldüren zanlı tutuklandı
MB Kararı Sonrası Faizsiz 75.000 TL!
MB Kararı Sonrası Faizsiz 75.000 TL!
Sponsorlu İçerik
1 ilde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
1 ilde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
İkinci el araç satışında yeni dönem
İkinci el araç satışında yeni dönem
'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddialarına yalanlama
'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddialarına yalanlama
İlk evlenme yaşı yükseldi
İlk evlenme yaşı yükseldi
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
MB yılın son faiz kararını açıkladı
MB yılın son faiz kararını açıkladı
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar tarihi 16 Ocak
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar tarihi 16 Ocak
1 milyon 750 bin TL'lik yanlış! Hayatının dersini aldı
1 milyon 750 bin TL'lik yanlış! Hayatının dersini aldı
TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Memurlara yeni haklar geldi
Memurlara yeni haklar geldi
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kazanarak 9.949,01 puandan tamamladı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,6 milyar lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 18:20, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 18:21
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kazanarak 9.949,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,00 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,16 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

Merkez Bankasının gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verildiği belirtilen duyuruda, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, Japonya'da sanayi üretimi, Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), işsizlik oranı, Çin'de sanayi karlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber