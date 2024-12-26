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Hakem atamalarında sistem değişiyor

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gündoğdu: "Danışma Kurulu adlı bir kurulun yetkisiyle hakem atamaları yönetilecek. 3 kişi TFF'nin, 2 kişi kulüplerin atadığı kişiler olacak" dedi.

Haber Giriş : 26 Aralık 2024 19:37, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 19:40
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Hakem atamalarında sistem değişiyor

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gündoğdu hakem atamalarındaki yeni sistemi duyurdu. Gündoğdu, Kulüpler Birliği ile yeni Gündoğdu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu geçiş sürecindeki dönüşüm sürecini bir kurulla kurguladık"

"Göreve başladığımız ağustos ayının başlarında ilk yaptığımız toplantıda Kulüpler Birliği'nin bizden bir talebi olmuştu. MHK'nin şirketleşmesi ve yeniden yapılandırılması üzerine. Biz de buna sıcak baktığımızı ve raporlarımızı hazırlayacağımızı söz vermiştik. Önce İngiltere ve Almanya modelleri yerinde, İspanya ve Portekiz'deki uygulamaların da incelemelerini yaptık. Geldiğimiz noktada şirketleşme modelinin daha iyi olacağı yönündeki örneklerle karşılaştık ve bunu da TFF yönetimimize raporladık. Bugün de bunu Kulüpler Birliği'ne sunduk. Öncelikle bu yönetimi şirket adı altında yapmak için statü değişikliği gerekiyor ve en yakın süre sezon sonu olarak görülüyor. Bu sistem sadece Süper Lig ve 1. Lig için geçerli olacak, sistem onu ön görüyor. Bu geçiş sürecindeki dönüşüm sürecini bir kurulla kurguladık. Şu an MHK, hakemlik sistemini nasıl yönetiyorsa bu kurulun yönlendirmesiyle yönetiyor."

"Bir karar verilecek ve şirketleşmeye geçilecek mi o gün karar verilecek"

"Günümüzde tartışmaların odağında hakemler olduğu için. Bu hakemlik sistemi içerisinde kulüplerin olması da bu işin doğasında var. TFF yönetimi açısından da bunu içselleştirmek çok kolay oldu. Bu yöntemde bir teknik CEO, bugün benim yaptığım işi yapan MHK başkanının görevlerini yapacak, bir de kurumsal CEO olacak. Bizim bunu hangi şeffaflıkla yaptığımızı kulüpler gördüğünde 'Danışma Kurulu' fikrini kabul ettiler. En kısa sürede Danışma Kurulu'na 3 üyelerini iletecekler. Artık kulüplerin belirlediği ve yönettiği bir sistemin içine geçiliyor. Dolayısıyla tek yönlü bir yönetim değil, iki yönlü bir yönetim sistemi ile hakemlik sistemi daha sorgulanabilir bir döneme geçiyor. Her ay Danışma Kurulu'na verilen raporlar doğrultusunda geçiş dönemi değerlendirilecek. Bir karar verilecek ve şirketleşmeye geçilecek mi o gün karar verilecek. Önümüzdeki 4.5 aylık süreçte edindiğimiz tecrübeler bize çok yardımcı olacak."

"3 kişi TFF'nin, 2 kişi kulüplerin atadığı kişiler olacak"

"Hakem yönetimiyle alakalı görüşmeler yaptık. Danışma Kurulu adlı bir kurulun yetkisiyle hakem atamaları yönetilecek. 3 kişi TFF'nin, 2 kişi kulüplerin atadığı kişiler olacak."

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