1 ilde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Hakkari'de hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, don ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 19:45, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 19:44
HAKKARİ (AA) - Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, don ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.