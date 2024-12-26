Çanakkale'de 22 bin 275 litre kaçak içki ele geçirildi

Yapılan aramada, 225 litresi şişelenmiş 22 bin 275 litre fermente şarap ele geçirildi, 2 şüpheli de yakalandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 22 bin 275 litre kaçak içki ele geçirildi.

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