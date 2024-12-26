Üzerine buz kütlesi düşen genç hayatını kaybetti

Kayıtlarda, üst sokaktan geçen birinin yerde yatan A.T.A'yı fark edip yanına giderek müdahale etmesi ve çağrılan ambulansın ağır yaralı genci hastaneye götürdüğü anlar görülüyor.

Görüntülerde, A.T.A'nın, yürürken üzerine kar ve buz kütlelerinin düşmesi ile kaçmaya çalışırken yere yığılması yer alıyor.

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