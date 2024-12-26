Babacan, istifa eden Yeneroğlu'yla canlı yayında helalleşti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinden istifa ettiğini duyuran İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'yla canlı yayında helalleşti. Sözcü TV yayınına katılarak gündemi değerlendiren, Yeneroğlu'nun istifasına da değinen Babacan, özetle şunları söyledi:

ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLDU

Bizler üzüldük kuşkusuz. Bütün partideki arkadaşlarımız derin bir üzüntü duyduk Mustafa Bey'in ayrılmasından. Mustafa Bey bizim kurucularımızdan ve gerçekten kuruluştan bu yana, partimizin kuruluşundan bu yana çok büyük emeği oldu, çok büyük katkıları oldu.

YERİ ÇOK ÖNEMLİDİR

Bizim partimize kuruldu kurulalı katkı veren de geceli gündüzü 5 yıldır çalışan bütün arkadaşlarımız da bizim için yeri çok önemlidir, kıymetlidir. Mustafa Bey özellikle mesele haksa, adaletse çok büyük hassasiyeti olan bir arkadaşımız. Ve bütün bu çalışmalarını da yoğun bir duyguyla yapan, duygu yoğunluğuyla sürekli çalışan bir arkadaşımız. Dolayısıyla üzüldük ama Mustafa Bey'in Türkiye'ye katkıları devam edecektir.

AYRILMA NİYETİNİ SÖYLEMİŞTİ

Bizim dostluğumuz hep vaki olur. Bundan sonraki süreçte de onunla irtibatımız devam eder. Ayrılma niyetini bana zaten vakit iyice bildirmişti. Aralık ayının başında söylemişti. Daha sonra Meclis'in kapanmasıyla beraber zamanlamasına artık kendisi bu şekilde karar verdi. Umarım ki kendisi için bir başka başlangıç olur, öyle diyeyim. Ama bizim dostumuz baki olacaktır. Ayrılırken de benden helallik dilemişti. Sonra telefonla da konuştuk. Ama ben buradan canlı yayında da bütün Türkiye'ye söyleyeyim ki Mustafa Yeneroğlu'na benim şahsi hakkım sonuna kadar helal olsun. Çok büyük katkısı var. Türkiye için büyük kıymettir Mustafa Bey.

ÇATI PARTİ VE MECLİS'TE GRUP AÇIKLAMASI

Eylül ayından itibaren biz aslında diğer siyasi partilerle görüşmeye başladık. Öncelikle Saadet Partisi ile çalışmalarımız belli bir noktaya gelmişti. Daha sonra Gelecek Partisi ile çalışmalar belli bir aşamaya gelmişti. Salı günü, Nedim Yamalı'nın istifasından sonra zaten olgunlaşmış bir çalışmayı artık hayata geçirmeyle ilgili bir prensip kararı aldık.

ÜZERİNDE EPEY ÇALIŞTIĞIMIZ MODEL

Yani dün üç genel başkan öğlen saatlerinde bir araya geldik. Sayın Davutoğlu ve Sayın Arıkan ve ben üçlü bir araya geldik. Zaten üzerinde epeydir çalıştığımız kadrolarımızın da üzerinde çalışıp bir çerçeve oluşturduğu bir modeli hayata geçirmeyle ilgili prensip kararı aldık. Ama prensip kararı şu demektir, yani karar aldık bitti demek değil. Yani prensipte dedik ki böyle bir model artık uygun. Bu model üzerinde çalışmaya devam edelim kararı aldık. Ama henüz son noktayı koyup işi bağlamış değiliz. Heyetlerimiz bugün de bir araya geldiler, toplandılar. Bu önümüzdeki süreçte de bu toplantılar devam edecek.

OLUMLU BAKIYORUZ

Ve bu çatı grup formülünü biraz ete kemiğe büründürmeye ilgili de bir çalışmaya devam edecek arkadaşlarımız. Ama bizim kendi partimiz içerisinde bazı iç süreçlerimiz var. Diğer partilerin kendi içlerinde yapmaları gereken istişare süreçleri var. Nihayetinde bu partilerin kendi iç süreçlerini tamamlayıp, dediğim noktaya getirip, ondan sonra dönüp nihayet kararları oluşturup ilerlememiz gerekiyor. Yani biz şu an itibariyle bu meseleye olumlu bakıyoruz ve Türkiye'ye yepyeni bir modeli, yepyeni bir iş birliği modelinde kazandırmayı arzu ediyoruz.