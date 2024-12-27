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27 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

27 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 00:01, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 00:04
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27 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/10.30/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'da Valiliği, Şehir Hastanesi'ni ziyaret edecek, Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak, Kırklareli'nde Valiliği, Gençlik Merkezi'ni, Belediyeyi ziyaret edecek, Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na ve Kırklareli Sağlık Yerleşkesi Açılış Programı'na katılacak.

(Tekirdağ/09.00-13.00/Kırklareli/14.30-18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kimya ve Teknoloji Merkezi açılışına katılacak. Bakan Bolat, İş Dünyası STK'leri ile İstişare Toplantısı yapacak.

(Kocaeli/10.30/16.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, bitkisel üretim ve gelir dağılımı istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Diyarbakır/09.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ardeşen Gençlik Merkezi ve havuz inşaatı ile Çayeli yurt inşaatını inceleyecek, şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunacak. Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na katılacak ve Genç Ofis'i ziyaret edecek Bakan Bak, AK Parti Teşkilat Toplantısı'nın ardından antrenör ve sporcularla buluşacak.

(Rize/10.00/18.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Belgrad/22.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.

(Ankara/19.00)

4- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turu maçları başlayacak. A Grubu'nda Konya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor, B Grubu'nda EPSAŞ Enerji-Güneysu maçları oynanacak.

(Konya/Rize/17.00)

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