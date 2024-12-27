Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

MADDE 2- 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki" ibaresi "üç" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 1- 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki başkan yardımcısı" ibaresi "başkan yardımcıları" şeklinde değiştirilmiştir.

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