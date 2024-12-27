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Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 02:05, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 02:07
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Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 173

MADDE 1- 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki başkan yardımcısı" ibaresi "başkan yardımcıları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki" ibaresi "üç" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı Cetvele eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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