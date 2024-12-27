Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 24/12/2024

Karar No: 2024/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her turlu işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10/12/2024 tarihinde başladığı çalışmalannı 24/12/2024 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2025 - 31/12/2025 tarihleri arasında 866,85 Türk Lirası (sekiz yüz altmış altı lira seksen beş kuruş) olarak tespitine,

3) Asgari ücret desteğinin 2025 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1000 Türk Lirası (bin lira) olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine,

4) İş bu Karann, 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına,

işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık, katılanlann oybirliğiyle karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari Ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az Ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartlan ve enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2025 ila 31/1272025 tarihleri arasında 866,85 Türk Lirası (sekiz yüz altmış altı lira seksen beş kuruş) olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca tespit edilen asgari ücretin 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür.