Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade verdi

Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı medya organlarında yer alan Saran'ın gözaltına alındığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ''Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26 Aralık 2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.