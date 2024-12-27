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DEM Parti-Öcalan görüşmesi ertelendi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı'ya gidişlerine izin çıkmıştı. Bugün deniz ulaşımı ile yapılması beklenen ziyaret hava şartları sebebiyle haftaya ertelendi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 07:40, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 07:32
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DEM Parti-Öcalan görüşmesi ertelendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla terörün sonlandırılması için başlayan yeni süreçte, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la DEM'lilerin görüşme trafiği başlıyordu.

Bahçeli, bir süredir DEM Parti ve İmralı görüşmesinin faydalı olacağına yönelik açıklama yapıyordu. Edinilen bilgilere göre, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı'ya gidişlerine izin verilmişti.

HAVA ŞARTLARI ENGEL OLDU!

Bugün yapılması beklenen ziyaret, deniz ulaşımı ile yapılması beklenen ziyaret olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi. Görüşmenin haftaya yapılacağı kaydedildi.

PKK elebaşı Öcalan'ın, görüşmede 'sivil siyaset' vurgusu yapması ve artık silahlı örgütlenmeye ihtiyaç kalmadığı, bu sebeple demokratik yollardan hak aranmasını içerecek bir çağrı yapacağı ifade ediliyor.

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