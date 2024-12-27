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Nüfusta en kötü senaryo gerçek oldu

'Çok yaşlı ülkeler' statüsüne giren Türkiye'de düşük doğurganlık, yaşlı nüfusu daha da artıracak. Sağlıksız bir kadın nüfus büyüklüğüne karşı şiddetle mücadele ve bakım politikalarının güçlendirilmesi önem taşıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 07:48, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 07:52
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Nüfusta en kötü senaryo gerçek oldu

TBMM'de kadınların şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenmesine yönelik kurulan araştırma komisyonu, önceki gün TÜİK yetkililerini dinledi. Nüfusun yüzde 10'u 65 yaşın üzerine çıktığı için artık Türkiye'nin 'çok yaşlı ülkeler' statüsüne girdiğini belirten TÜİK Başkan Yardımcısı Furkan Metin "Türkiye'nin demografik fırsat penceresi hızla kapanıyor. Şu an nüfusun yüzde 10'u 65 yaş üstü. Yeni nüfus projeksiyonlara göre, beş yıl önce 'diğinde Türkiye nüfusu 54 milyona düşecek ve bunun yarısı 65 yaş üstü olan bir toplumun ferdi olacak" ifadelerini kullandı.

'ERKEKLER DAHA SAĞLIKLI YAŞIYOR'

TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç ise çok büyük ve sağlığı olmayan bir kadın nüfusla karşı karşıya kalınabileceğine dikkat çekti. Aytaç "Erkekler kadınlara göre daha az ama daha sağlıklı yaşıyor. Dolayısıyla, düşük doğurganlık durumunun gerçekleşmesi halinde yaşlı nüfusumuz çok artacak ve sağlıksız bir kadın nüfus büyüklüğü olabilir. Bu da kadınlara yönelik ilave bakım politikalarının geliştirilmesi için önemli diye düşünüyoruz; sadece şiddet olayıyla bakıyoruz ama bakımı da önemli bir konu" açıklamalarında bulundu.

İLK EVLENME YAŞI EN YÜKSEK İL TUNCELİ

Erkekte ve kadında ilk ortalama evlenme yaşının ilerlediğine dikkat çeken Başkan Metin Aytaç, bunun farklı etkilerinin olduğunu aktardı. Aytaç "Erkeklerde ilk evlenme yaşı Türkiye ortalaması 28,3 iken, Tunceli'de bu yaş 31'in üzerine çıkıyor. Rize ve Artvin gibi şehirlerde de yüksek. Orta Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bazı şehirlerinde daha düşük. Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı ise 25,7 olup, en yüksek Tunceli'de, ardından Rize, Artvin ve Trabzon geliyor. Düşük yaş oranı yine Orta Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da görülüyor" ifadelerini kullandı. Aytaç, cinsiyete göre kişilerin yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme durumuyla ilgili de bilgi verdi. Aytaç şöyle konuştu: 2004 yılında kadınların yüzde 37'si kendini güvende hissederken bu oran 2023'e gelindiğinde yüzde 56'ya çıkmış durumda. Erkeklerin de kendini güvende hissetmeme durumu söz konusu. Ancak kadınlara göre, yüzde 75 daha güvende hissediyorlar. 2022 ve 2023 yıllarında kadınların kendini güvende hissetme oranında ciddi bir artış var; son iki yılda yüzde 48'den yüzde 56'ya yükselmiş.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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