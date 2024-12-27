Kira davaları hızlanacak! Hakim ve savcılara uzmanlık eğitimi

Son yıllarda Türkiye'de sayısı hızla artan kira uyuşmazlık davalarının süresini kısaltmak amacıyla, hakim ve savcı yardımcılarına kira hukuku alanında uzmanlık eğitimi verileceği açıklandı. Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, kira davalarına yönelik 30-40 saatlik özel bir eğitim programı planladıklarını duyurdu.

Özdemir, "Bu davaların yargı üzerindeki yükünü azaltmak istiyoruz. Eğitimler yüz yüze veya online olarak düzenlenebilir. Bu programlar, avukat-hakim-savcı ilişkisini güçlendirecek şekilde tasarlanacak," dedi.

Anayasa Dersleri AYM Raportörlerinden

Adalet Akademisi, kira hukuku eğitimlerinin yanı sıra, Anayasa Hukuku alanında da kapsamlı dersler sunuyor. Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru, İnsan Hakları ve Korunması ile İfade Özgürlüğü gibi dersler, Anayasa Mahkemesi raportörleri tarafından veriliyor. Ayrıca avukatlar için uzmanlık ve sertifika programlarının da hayata geçirileceği ifade edildi. Ancak bu programlar, avukatlara yalnızca sertifika kazandıracak; uzman avukatlık statüsü sağlamayacak.

Eğitimlerde Nitelik Artırılıyor

Türkiye Adalet Akademisi'ne ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul'a sunuldu. Düzenleme kapsamında, hakim ve savcı yardımcılarına verilen eğitimlerin niteliğini artırmak için ders verecek kişilerin mesleki kıdem şartı 5 yıldan 8 yıla çıkarıldı.

2019 yılından bu yana Adalet Akademisi'nde toplam 71 bin 195 kişiye 712 farklı konuda eğitim verildiği belirtilirken, 2024 yılında bu sayıya 15 bin 640 kişi daha eklendi.

UĞUR DUYAN