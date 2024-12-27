ÖTV'siz engelli aracı için kurallar değişti

Son yıllarda yaşanan kötüye kullanımların önüne geçilebilmek için ÖTV'siz engelli aracı alımlarında Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi yapıldı. Yeni alınan karar CumhurBaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV'siz engelli aracı almak isteyenler için araçların yerlilik oranı yüzde 40 oldu.

YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTI

Resmi Gazete'de yer alan kararla beraber engellilerin alacakları ÖTV'siz araçlar yüzde 40'lik yerli olmak zorunda. Böylelikle lüks araçlar engelli aracı olamayacak.

Resmi Gazete'de konuya dair yer alan detaylarda şu ifadeler kullanıldı: 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7'nci maddesinde birinci fıkrasında (2) numaralı bendindeki yerli katkı oranı yüzde 40 olarak belirlenmiştir.

10 YIL KULLANMA ZORUNLULUĞU

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında engelli aracı alanlar 5 yıl yerine araçları 10 yılda bir değiştirebilecekler. Bu durumda araçlar en az 10 yıl boyunca satılamayacak.

HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINA GİRİYOR?

Ötv muafiyeti kapsamına giren araçlar şu şekilde sıralandı: Toyota Corolla, Toyota C-HR, Togg T10X, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Egea Cross Wagon, Renault Clio, Renault Megane, Renault Duster.

KİMLER YARARLANABİLİR?

ÖTV muafiyetli araç satın almak hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan kişiler yararlanabiliyor. Yüzde 90 üzerinden engelli olan kişiler için herhangi şartı aranmıyor. Engelli kişi 18 yaşından küçükse bu hak ailesi tarafından kullanılabiliyor. ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus faydalanıyor.

HANGİ FİYAT ARALIĞINDA ENGELLİ ARACI SATIN ALINABİLİYOR

Yeniden değerleme oranının 2025 yılı için açıklanmasıyla üst limit de açıklandı. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.