Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağış uyarısı (Haritalı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken, Marmara'nın batısı, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Bingöl ve Şanlıurfa'da ise yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağını açıkladı. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise güneydoğudan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve Çığ Tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, sis ve pus gibi olaylar bekleniyor.

Meteoroloji'den Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa'da beklenen kuvvetli yağışlara karşı sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara dikkat çekildi.

Buzlanma ve Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma, don ve çığ riski bulunuyor. Vatandaşların bu bölgelerde dikkatli olması istendi.

Meteoroloji, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip ederek gerekli tedbirleri almasını önerdi.