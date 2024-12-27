Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu
Ticari amaç dışında yurt dışından getirilecek cep telefonu, televizyon ve radyo gibi elektronik cihazların bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 09:16, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:16
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2025 yılında bu kapsamda tahsil edilecek maktu bandrol bedellerinin, 23 Aralık 2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine karar verildi.