Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2025 yılında bu kapsamda tahsil edilecek maktu bandrol bedellerinin, 23 Aralık 2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine karar verildi.