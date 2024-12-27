Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 09:20, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:21
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yaptığı çalışmalarda 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.