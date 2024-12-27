Elektrik, doğalgaz ve su aboneleri dikkat: Bu ücret kesilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, muayene ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarında bulunan tamir ve ayar masalarının muayenelerinden alınacak ücretler belirlendi.

Buna göre, muayene ve damgalama bedelleri, uzunluk ölçüleri için 12 lira, hacim ölçekleri için 72-216 lira, kütle ölçüleri için 72-720 lira olacak.

Şişelerde beher kalıp için muayene ve damgalama bedeli 4 bin 887 lira olarak tespit edildi.

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene ve damga bedeli 287 lira ila 11 bin 515 lira uygulanacak. Otomatik tartı aletlerinde bu tutar 2 bin 136 lira ile 3 bin 558 lira arasında değişecek.

Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletlerinde (aks kantarları) söz konusu bedel 7 bin 197 lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 153-1440 lira ve ölçü olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için 144 lira olarak belirlendi.

Yönetmelik, 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek

Muayene ve damgalama bedelleri gaz sayaçları için sınıfına göre 85 lira ile 681 lira, su sayaçları için anma debisine göre 18 lira ile 94 lira, elektrik sayaçları için ise 49 lira ile 369 lira arasında değişecek.

Yönetmeliğe göre, taksimetreler 572 liraya muayene edilecek ve bu cihazların damgaları verilecek.

Egzoz gazı ölçme cihazları için belirlenen muayene ve damga bedelleri 480 lira ile 1279 lira arasında olacak.

Takograf cihazlarının muayene bedeli 713 lira olarak uygulanacak.

Hız ihlal tespit donanımlarında ise saha muayenesi için 8 bin 23 lira, saha harici muayene için 4 bin 586 lira alınacak.