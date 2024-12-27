Sahte kamu görevlileri yakalandı: 3 tutuklama
Malatya'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefonla aradıkları bir kişiyi 150 bin TL dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 09:51, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:20
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları S.E. isimli kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, yönelttikleri suçlamalar ile korkutup operasyon düzenleyeceklerini belirterek para talep etti.
Telefondaki kişilere inanarak 150 bin TL değerindeki ziynet eşyasını verdikten sonra telefonlara ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan S.E. polise başvurdu. Harekete geçen ekiplerin incelemesinde aranan telefondan şüphelilerin İ.A., M.S.S. ve İ.A. olduğu belirlendi. Şanlıurfa'da olduğu tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.