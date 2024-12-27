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Trafikte megafon ve sirenle kuralları ihlal etti: yüklü ceza yedi

Kayseri'de megafon ve siren kullanan, alkol metreye üflemeyen şoföre 211 bin 958 lira para ceza uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 10:00, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:56
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Trafikte megafon ve sirenle kuralları ihlal etti: yüklü ceza yedi

Kayseri Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobilde megafon ve siren kullanıldığını tespit etti.

Kontrollerde, alkolmetreye üflemeyi de reddeden araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 211 bin 958 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücü belgesine 2 yıl 1 ay el konulan sürücünün aracı ise 30 gün trafikten men edildi.

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