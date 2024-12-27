İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2024-İcra sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 10:06, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:26
7 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'nın (2024-İcra) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 37 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI