İstanbul'da balıkçı tekneleri akıntıya kapıldı
İstanbul Boğazı'nda balıkçı tekneleri, avlanmak için denize bıraktıkları ağlarla birlikte akıntıya kapılarak sürüklendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 11:40, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:41
Çubuklu ve Paşabahçe açıklarında avlanmaya çıkan balıkçı tekneleri kuvvetli akıntı nedeniyle denize bıraktıkları ağlarıyla birlikte Kanlıca yönüne doğru sürüklendi.
Balıkçılar, akıntıya karşı mücadele ederek ağlarını toplamak ve teknelerini kontrol etmek için çaba sarf ederken, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi