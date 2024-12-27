İstanbul'da balıkçı tekneleri akıntıya kapıldı

Balıkçılar, akıntıya karşı mücadele ederek ağlarını toplamak ve teknelerini kontrol etmek için çaba sarf ederken, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net