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Yasa dışı bahis soruşturmasında 3 tutuklama

İstanbul'da, yasa dışı bahse teşvik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Firari olarak aranan 4 şüpheliden 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 22:40, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 22:51
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Yasa dışı bahis soruşturmasında 3 tutuklama

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, yüksek takipçisi bulunan sosyal medya fenomenlerine ait bazı sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 4 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Elanur Bulut'un tutuklanmasına, Buse Şahin'in ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Firari olarak aranan 4 şüpheliden Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduğu belirlendi.

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