Yasa dışı bahis soruşturmasında 3 tutuklama

Firari olarak aranan 4 şüpheliden Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduğu belirlendi.

Hakimlik, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Elanur Bulut'un tutuklanmasına, Buse Şahin'in ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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