Bitlis'te taşımalı eğitime yarım gün ara verildi
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde taşımalı eğitime yarım gün ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 12:36, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 12:37
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada, il merkezi ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde bugün öğleden sonra taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.