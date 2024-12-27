Bitlis'te taşımalı eğitime yarım gün ara verildi

Açıklamada, il merkezi ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde bugün öğleden sonra taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

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