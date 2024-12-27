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Bakan Memişoğlu: Dünyanın her yerinden sağlık hizmeti almak için gelenler var

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünyanın her yerinden bize gelip sağlık hizmeti almak isteyen yabancıların olduğunu hepiniz biliyorsunuz, 'çok gelişmiş ülkeler' diye düşündüğünüz bazı ülkelerden bile insanlar sağlık hizmetine ulaşamayıp, bir sene sonrasına ameliyat günleri verildiği için ameliyat olmaya veya tedavi olmaya buraya geliyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 13:04, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 13:05
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Bakan Memişoğlu: Dünyanın her yerinden sağlık hizmeti almak için gelenler var

Bakan Memişoğlu, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da daha iyi sağlık hizmeti vermek ve Tekirdağ'ın ihtiyaçlarını dinlemek için kente geldiklerini söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde dünyaya örnek olacak bir sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Memişoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sağlıkta son 22 yılda inanılmaz bir dönüşüm gelişim süreci yaşadık. Bunu Kovid'de, depremde sağlık sistemi gösterdi. Baktığınız zaman çok farklı bir yerdeyiz şu anda sağlıkta. Dünyanın her yerinden bize gelip sağlık hizmeti almak isteyen yabancıların olduğunu hepiniz biliyorsunuz, 'çok gelişmiş ülkeler' diye düşündüğünüz bazı ülkelerden bile insanlar sağlık hizmetine ulaşamayıp, bir sene sonrasına ameliyat günleri verildiği için ameliyat olmaya veya tedavi olmaya buraya geliyor." diye konuştu.

- "Bilgisayarlar çocuklarımızı kullanmamalı"

Memişoğlu, her zaman daha iyi sağlık hizmeti sunmak için çalıştıklarını aktardı.

Özellikle koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili yeni bir vizyon ortaya koyduklarını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve koruyucu hekimliği ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Hepinizden de bu konuda destek istiyoruz. Bizim için önemli olan aile hekimliği, onu daha etkin daha ulaşılabilir hale getireceğiz. Burada toplumun da buna destek vermesi gerekir. Çünkü bu bedenler bize emanet, hastalanmadan sağlığımızı korumamız bizim milli vazifemiz olması gerekiyor.

O nedenle özellikle kilo, bağımlılık, sigara konusunda hassasiyet gösterip bu alışkanlıklarımızı bırakmamız gerekiyor. Türkiye maalesef sigara konusunda 3 kişiden birinin sigara içtiği bir toplum. Akciğer kanseri konusunda maalesef dünyada ilk 3'e giren bir ülkeden bahsediyoruz. Onun için kendi bedenimize iyi bakacağız, bunun için de aile hekimliği, koruyucu hekimlikleri önemli. Bugün çocuklarımız, özellikle bağımlılık dediğimiz internet bağımlılığıyla iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Bilgisayarları çocuklarımıza kullandırtmamız lazım, bilgisayarlar çocuklarımızı kullanmamalı. İyi kontrol ederek onlara bunu öğreterek yapabiliriz."

Memişoğlu, Türkiye'nin, yüzde 65'inin kilolu olduğu bir toplum haline geldiğini dile getirerek, herkesin beslenmesine dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

- "Ülkemiz ve dünya çok önemli süreçten geçiyor"

Türkiye ve dünyanın çok önemli bir süreçten geçtiğini aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer lideriniz herkese 'dünya beşten büyük' diyorsa bu bir iddiadır. Bu iddia nedir? Bu iddia olmuş olan düzenin değişmesi gerektiğini söylemektir. Siz eğer Birleşmiş Milletlerde herkese karşı 'dünya beşten büyüktür' diyorsanız artık bu düzenin değişmesi gerektiğinin iddiasıdır.

İddia nedir? Esasında biz bu düzeni değiştirmek istiyoruz, çünkü bu düzen vahşet, insanlığın birbiriyle çatışarak onları sömürerek emperyal bir düşünce ile kendi refahını sağlayan bir zümrenin yönettiği bir medeniyetin yönettiği bir dünyadan bahsediyoruz şu anda. Hakim olan bu kötülük, maalesef sömürü medeniyeti bugün baktığınız zaman dünyanın her yerinde insanları birbiriyle çatıştırarak onların o çatışmasından kendisi fayda görerek kendisini geliştirmeye devam etmesini isteyen bir medeniyetten ve dünya hakimiyetinden bahsediyoruz."

- "Bir arada olmamız lazım"

Memişoğlu, dünya düzenini değiştirmeye çalışan bir liderin davasının insanları olduklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Her zaman bir şey ifade ederim, kötülükle güç elde etmeye çalışanların yapacağı şey kötülüktür, esas iyilik tarafı olarak, barış medeniyeti olarak biz ne yapıyoruzu da sorgulamamız gerekir. En az onlar kadar çalışmamız, en az onlar kadar üretmemiz gerekir ve en önemli şey bizim hassasiyetle üzerinde durmamız gereken şey, birlikte olmamız gerekir.

Bizim farklılıklarımızı birleştirip ondan zenginlik ve güç üretmemiz gerekir. Bu topraklar birlikte hareket ettiğinde dünyayı yöneten medeniyetler kurabilen topraklar. Onun için bizim farklılıklarımızı birleştirip zenginlik haline getirmemiz gerekir. Bir arada olmamız lazım, aynı bakış açısıyla bakmamız gerekir. Bizim birbirimizle uğraşıp, enerjimizi birbirimizi geriye çekmek olduğu zaman bundan faydalananları görüyoruz."

- "Hepimiz iyilik tarafı olarak bir araya gelmemiz gerekiyor"

Suriye'de insanların 61 yıldır çektiği eziyetin son bulduğunu, insanların özgürlüğe kavuştuğunu belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah hepimizin desteğiyle, ülkemizin desteğiyle Suriye'de insanlar özgürlüğüne kavuşuyorlar. Ama orada Müslümanla Müslüman, Arap'la Arap, Kürt'le Kürt, birbirimizi çatıştırıyorlar. Orada bu emperyal düzenden yararlananların çatıştığını gördünüz mü? Bu dünyayı sömürenlerin çatıştığını gördünüz mü? Kim çatışıyor, garip gureba çatışıyor, mezhepleştiriyorlar, bölgeleştiriyorlar.

Ama esasen hepimiz iyilik tarafı olarak bir araya gelmemiz gerekiyor. Bu oyunu bozmak için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bizler bu davanın insanları bunu herkese anlatmamız gerekiyor. Ayrıştırıcı değil birleştirici olmamız gerekir, bunu sadece devlet olarak, iktidar olarak değil sizler mahallenizde, evinizde yapmanız gerekiyor. Biz şu anda sadece bu zamandan sorumlu değiliz, Biz gelecek nesillerden de sorumluyuz çünkü Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi yurt dışında yaşayan insanlar Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyorlar, bugün bizden medet bekliyorlar. Biz ümidiz o nedenle sizler bu sorumluluğu yaşayan önemli birer fertsiniz. O yüzden birbirinizi iterek değil destekleyerek bu davayı büyütebilirsiniz."

Memişoğlu'na, AK Parti Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş da eşlik etti.

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