Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sarıkamış'ta rüşvet ve görevi kötüye kullanma operasyonu: 20 gözaltı
Sarıkamış'ta rüşvet ve görevi kötüye kullanma operasyonu: 20 gözaltı
Ankara'da market denetimlerinde 1.8 milyon lira ceza
Ankara'da market denetimlerinde 1.8 milyon lira ceza
Emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma
Emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma
'E-ticaret'te uygulanacak cezalara yüzde 44 zam
'E-ticaret'te uygulanacak cezalara yüzde 44 zam
Mesleki eğitimde dönüşüm! 10 ilde 11 lise bölge okulu oldu
Mesleki eğitimde dönüşüm! 10 ilde 11 lise bölge okulu oldu
Gar ve istasyonlara ücretsiz internet geliyor: İlk durak Ankara
Gar ve istasyonlara ücretsiz internet geliyor: İlk durak Ankara
2024'ün en çok kazandıranı altın oldu: %51 getiri sağladı
2024'ün en çok kazandıranı altın oldu: %51 getiri sağladı
Halı sahada iki savcıyla tartışan uzman çavuş için karar
Halı sahada iki savcıyla tartışan uzman çavuş için karar
'Uçak parçası üretenle güvenlik aynı asgari ücreti almamalı'
'Uçak parçası üretenle güvenlik aynı asgari ücreti almamalı'
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
Bakan Memişoğlu açıkladı: Hekim atamaları devam edecek
Bakan Memişoğlu açıkladı: Hekim atamaları devam edecek
TÜİK açıkladı: 2024 yılında gelir eşitsizliği azaldı
TÜİK açıkladı: 2024 yılında gelir eşitsizliği azaldı
Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu
Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu
Noter ücretleri değişti: Yeni noter ücretleri ne kadar oldu?
Noter ücretleri değişti: Yeni noter ücretleri ne kadar oldu?
Kalkan operasyonlarında 656 düzensiz göçmen yakalandı
Kalkan operasyonlarında 656 düzensiz göçmen yakalandı
Elektrik ve doğal gaza ocakta zam var mı?
Elektrik ve doğal gaza ocakta zam var mı?
Nüfusta en kötü senaryo gerçek oldu
Nüfusta en kötü senaryo gerçek oldu
Yeni asgari ücrete AK Partili vekiller bile şaşırdı!
Yeni asgari ücrete AK Partili vekiller bile şaşırdı!
Yargıtay'dan arabuluculuk tutanağı kararı
Yargıtay'dan arabuluculuk tutanağı kararı
'İstanbul'daki araç sayısı 52 ilin toplamından fazla'
'İstanbul'daki araç sayısı 52 ilin toplamından fazla'
TCMB 2025 yılı toplantı takvimini açıkladı
TCMB 2025 yılı toplantı takvimini açıkladı
Müftülük görevlisini öldüren zanlı tutuklandı
Müftülük görevlisini öldüren zanlı tutuklandı
1 ilde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
1 ilde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
İkinci el araç satışında yeni dönem
İkinci el araç satışında yeni dönem
'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddialarına yalanlama
'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddialarına yalanlama
İlk evlenme yaşı yükseldi
İlk evlenme yaşı yükseldi
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte, Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 13:47, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 14:04
Yazdır
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç olması halinde 28 Aralık Cumartesi saat 07.00'den itibaren Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan varyantın tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ve Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, trafiğe kapalı olacak.

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ayrıca yarın açılış saatinden etkinlik sona erene kadar AKM Metro Durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray Durağı hizmet vermeyecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber