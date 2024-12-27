2024'ün en çok kazandıranı altın oldu: %51 getiri sağladı

2024 yılının sonuna yaklaşılırken, Başkan Salih Özman yılın en çok kazandıran geleneksel yatırım araçlarını açıkladı. Özman, altının %51'lik kazanç oranıyla en çok getiri sağlayan yatırım aracı olduğunu belirtirken, euro ve Amerikan dolarının enflasyonun altında kaldığını ifade etti.

Altın Yine Zirvede

Geçtiğimiz yıl %65 oranında kazandıran altının, bu yıl %51'lik bir artışla yatırımcısına kazanç sağladığını vurgulayan Özman, şunları söyledi:

"2024 yılında euro yaklaşık %12, ABD doları ise %17 değer kazandı. Ancak bu oranlar enflasyonun altında kaldığı için yatırımcıya kaybettirdi. Altın ise uluslararası piyasalarda ons bazında artış gösterdi ve güvenli liman olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yıl içinde %55'e kadar çıkan kazanç oranı, yıl sonunda %50'nin üzerinde kapanış yapacak."

Altın Fiyatları ve Döviz Kurları

Altının uluslararası piyasalarda ons fiyatının 2.630 dolar seviyesine ulaştığını belirten Özman, Türkiye'deki altın ve döviz fiyatlarına dair şu bilgileri paylaştı:

24 Ayar Gram Altın: 3.030 TL

3.030 TL Çeyrek Altın: 5.000 TL

5.000 TL Yarım Altın: 10.000 TL

10.000 TL Ziynet Lira: 20.000 TL

20.000 TL Tam Altın (Sikke): 20.500 TL

20.500 TL Dolar: 35,06 TL

35,06 TL Euro: 36,48 TL

Merkez Bankalarının Altın Stratejisi

Dünyadaki merkez bankalarının rezervlerini döviz yerine altınla doldurduğunu ifade eden Özman, altının uzun yıllar güvenilir liman olmaya devam edeceğini belirtti.