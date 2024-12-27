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Gar ve istasyonlara ücretsiz internet geliyor: İlk durak Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gar ve istasyonlarda ücretsiz internet hizmeti sunacaklarını duyurdu. Uygulamanın ilk olarak Ankara Garı ve Eryaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda başlayacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, hizmetin tüm gar ve istasyonlarda yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 14:18, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 14:19
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Gar ve istasyonlara ücretsiz internet geliyor: İlk durak Ankara

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önemli bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak ve demir yolu hizmetlerini modernize etmek amacıyla hayata geçirilen 'TCDD Wi-Fi Projesi' kapsamında, gar ve istasyonlarda ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti dönemi başlatacaklarını ifade etti.

'YAYGINLAŞTIRILMASINI HEDEFLİYORUZ'

Projenin ilk etapta Ankara Garı ve Eryaman YHT Garı'nda pilot olarak uygulanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımızda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız, bu modern altyapı sayesinde güvenli ve hızlı bir internet erişimine kavuşacak. Ankara'da başlayacak hizmetin sırasıyla Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarında yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" dedi.

'YOLCULARIMIZIN VERİMLİ VAKİT GEÇİRMELERİNİ AMAÇLIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, projenin yalnızca internet erişimi sağlamaktan öte TCDD garlarını sosyal yaşam alanlarına dönüştürme hedefi de taşıdığını vurgulayarak, "Yolcularımız ve ziyaretçilerimiz, hızlı ve güvenli internet bağlantısıyla işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Özellikle iş, eğitim ve seyahat planlamaları için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulama ile garlarımızda bekleme sürelerini daha konforlu hale getirerek yolcularımızın bu alanlarda verimli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Dijitalleşen dünyaya ayak uyduruyor, ulaşım sektöründeki modernizasyon çalışmalarımızla vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, projenin Türkiye'nin dijitalleşme ve insan odaklı ulaşım stratejisine önemli bir katkı sağlayacağını işaret ederek, "Bu proje, bilgiye erişim imkanlarını artırarak vatandaşlarımızın dijital haklarını güçlendiriyor. Aynı zamanda TCDD'nin modern ve yenilikçi kimliğini pekiştiriyor. Bu tür projelerle hem zaman tasarrufu sağlanıyor hem de ekonomik hareketlilik destekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

'DİJİTAL YAŞAM ALANLARINA DÖNÜŞECEK'

Bu hizmetin TCDD garlarının yalnızca birer ulaşım noktası olmanın ötesine geçerek sosyal ve dijital yaşam alanlarına dönüşmesine katkıda bulunacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Bizim için önemli olan, vatandaşlarımızın her alanda en iyi hizmete ulaşmasını sağlamak. TCDD Wi-Fi Projesi, bu hedefler doğrultusunda atılmış stratejik bir adımdır. Projemizin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz" dedi.

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