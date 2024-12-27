Emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli askerleri teğmenler için ses yükseltmeye çağıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu soruşturma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 15:39, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 15:40
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli askerleri teğmenler için ses yükseltmeye çağıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu soruşturma başlattı.
Bağcıoğlu, hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası ve 1632 sayılı askeri ceza kanununun 95. Maddesine muhalefet suçlarından resen soruşturma başlattı.