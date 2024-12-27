Emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma

Bağcıoğlu, hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası ve 1632 sayılı askeri ceza kanununun 95. Maddesine muhalefet suçlarından resen soruşturma başlattı.

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