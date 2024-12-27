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PFDK'dan Arda Turan'a 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.

Haber Giriş : 27 Aralık 2024 15:56, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 15:58
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PFDK'dan Arda Turan'a 1 maç ceza

PFDK, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Fenerbahçe mücadelesinde hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketi dolayısıyla 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 TL para cezası aldı.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, 20.12.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan AÇIK MARATON TRİBÜN A-B-C-D, KAPALI TRİBÜN A-B-C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 40.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 20.12.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 570.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.

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