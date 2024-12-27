Temizlik yaparken aşağı düşen kadın hayatını kaybetti
Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde, 5 katlı bir binanın 4. katında yaşayan N.K., cam silmek için çıktığı pencereden dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören komşularının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, N.K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 16:03, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:04
Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye, Songül Sokak üzerinde 5 katlı bir binanın 4. Katında oturan N.K., cam silmek için pencereye çıktı. Bir anda dengesini kaybedip aşağı düşen kadın kanlar içinde yerde kaldı.
Olayı gören komşuları hemen 112 ekiplerine bilgi verdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, N.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince tahkikat başlatılırken, N.K.'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.