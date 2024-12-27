'Cumhurbaşkanımız direkt olarak terör örgütlerini işaret etmiştir'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklamasının çarpıtılarak servis edildiği tespit edildi.

"Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı bir tutum sergileyeceğini vurguladı"

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Aralık 2024 tarihli AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmadaki ifadelere yer verildi.

"DEAŞ ve PKK başta olmak üzere her iki ülkenin de bekasına kasteden terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Bölücü caniler ya kendileri silahlara veda edecekler ya da silahlarıyla birlikte Suriye topraklarına gömülecekler."

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret ettiği ve Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı bir tutum sergileyeceğini vurguladığı aktarıldı.

Vatandaşlardan, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmemeleri istendi.