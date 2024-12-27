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İTO'dan vize engeline tepki

İstanbul Ticaret Odası'nın Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda, 2024 çalışmaları ve 2025 iş programı ele alındı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, vize alımındaki zorlukları eleştirerek, "Vize meselesi Türk iş dünyasının potansiyelini sınırlıyor. Bu sorunun, AB yetkilileriyle yapılan görüşmelerde gündeme taşındığını ve çözüm için çalışıldığını vurguluyoruz," dedi. Avdagiç, vize engelinin bir yaptırım aracı olarak kullanılmasını kınadıklarını ifade etti.

Haber Giriş : 27 Aralık 2024 16:35, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:37
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İTO'dan vize engeline tepki

İstanbul Ticaret Odası'nın Olağanüstü Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iş dünyasının gündemindeki konularla İTO'nun 2024 yılı çalışmaları ve 2025 iş programı görüşüldü.

Avdagiç, uluslararası ilişkiler, ticaret ve alım programları denildiğinde çözüm bekleyen bir numaralı konunun vize meselesi olduğunu belirtti.

İTO Başkanı Avdagiç, "Vize alma bir engelleme unsuru olmaktan çıktığında, Türk iş dünyası mevcut potansiyelini çok daha yukarılara taşıyacaktır. İstanbul Ticaret Odası olarak bu konuda dinamik bir çalışma içindeyiz. Vize konusunun Türkiye'nin ve Türk iş dünyasının üzerinde Demokles'in kılıcı gibi kullanılmasını kınıyoruz. Bu konuyu tüm boyutlarıyla AB ülke yetkilileriyle görüşmelerimize taşıyor, gerekeni açık şekilde söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

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