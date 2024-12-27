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Rekabet kurumu'ndan para cezalarına yeni düzenleme

Rekabet Kurumu'nun, rekabeti sınırlayıcı ve kısıtlayıcı eylemlerle ilgili idari para cezalarının belirlenmesine ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, "kartel" ve "diğer ihlaller" ayrımına dayalı ceza oranlarının sınırları kaldırılırken, ağırlaştırıcı ve hafifletici unsurlar yeniden düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 16:41, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:42
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Rekabet kurumu'ndan para cezalarına yeni düzenleme

Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezalarının tayininde "kartel" ve "diğer ihlaller" ayrımı ile buna bağlı temel ceza oranlarının alt ve üst sınırlarının kaldırılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, rekabeti sınırlayıcı, engelleyici ve kısıtlayıcı eylemlerde bulunan teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyeleriyle bunların yönetici ve çalışanlarına verilecek idari para cezasının tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, idari para cezalarının tayininde "kartel" ve "diğer ihlaller" ayrımı ile bu ayrıma dayalı olan temel ceza oranlarının alt ve üst sınırları kaldırıldı.

Ağırlaştırıcı ve hafifletici unsurlar ise Kurul kararları doğrultusunda yeniden belirlendi.

Kurulun, rekabeti kısıtlayan anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumun kötüye kullanılması hallerinde ilgili teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin cirolarının yüzde 10'una kadar idari para cezası uygulama yetkisi bulunuyor.

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