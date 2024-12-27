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Erdoğan: Suriye'deki kriz bir devrimle sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'deki 13 yıllık insani krizin bir devrimle sona erdiğini belirtti. Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeliyi misafir ederek zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Erdoğan, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş yolunun açıldığını söyledi. Ana muhalefeti sert bir dille eleştiren Erdoğan, Baas rejiminin düşmesine yalnızca Türkiye'deki muhalefetin üzüldüğünü ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 17:11, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:13
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Erdoğan: Suriye'deki kriz bir devrimle sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

BALIKESİR'DE MÜHİMMAT FABRİKASINDAKİ PATLAMA

"Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başladı. Acımız büyük. Acıları tarifsiz olsa da ailelerimiz son derece metanetli davranıyorlar. Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma, çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor. Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma, çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştır. Hatası kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken yapılacaktır. Devletin, tüm kurumları ile seferber olduğu bir olayı farklı yerlere çekmenin adı siyaset değil, acıları istismar etmektir.

CHP'YE TEPKİ: MUHALEFET GAYRETTEPE'DE CAN VEREN 29 İŞÇİNİN HESABINI VERSİN

Bundan yakınını kaybeden hiçbir ailemiz şüphe duymasın. Patlamada can kayıplarının olması sebebiyle sadece Balıkesir sarsılmadı 85 milyon olarak hepimiz mütessir olduk. Bakıyorsunuz daha cenazeler bile kalkmadan ana muhalefet partisinin genel başkanı son derece talihsiz açıklama yapıyor. Bu ahlaki ve vicdani değildir. Muhalefet Beşiktaş Gayrettepe'de ruhsatı sorunlu eğlence merkezinde can veren 29 işçinin hesabını versin. Bizi vicdan yoksunu siyasetlerine çekmeye çalışmasınlar.

"SURİYE'DE 13 YILDIR SÜREN İNSANİ KRİZ BİR DEVRİMLE SONA ERDİ"

Suriye'de 13 yıldır süren insani kriz bir devrimle sona erdi. Suriye'deki insani kriz süresince ülkemizde misafir ettiğimiz 3,6 milyon kardeşimiz vardı. Pek çok vicdansız saldırıya uğradık her türlü kışkırtmayı denediler. 14-28 Mayıs seçimlerinde bu mazlumları hedef göstererek Hitler özentisi muhterisler bile çıktı. Bu kardeşlerimizden isteyenlerin vatanlarına geri dönüş yolu açıldı.

"BAY KEMAL'İN SIRTINA YEDİĞİ O PASLI HANÇERİ BİZ BİLE ÇIKARAMAYIZ"

Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak kendilerini hatırlatmaya çalışıyorlar. Tarihin tozlu raflarında silinip gitmekten kurtulamayacaklar. Bay Kemal hiç kusura bakmasın dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız.

"BAAS REJİMİ DÜŞTÜ YASINI ANA MUHALEFET TUTUYOR"

Baas rejimi düştü yasını sadece Türkiye'deki ana muhalefet partisi tutuyor.

"ELLERİNDEN GELSE ZALİM ESED'E MERSİYE YAKACAKLAR"

Ellerinden gelse grup kürsüsünden zalim Esed'e mersiye yakacaklar.

"İNSANLIK SINAVINI YÜZ AKIYLA VERDİK"

Sorsan hürriyetperverler düne kadar Amerika'dan Avrupa'sına kapı kapı dolaşan savunma sanayiimize saldıran siz ve ittifak ortaklarını değil miydi? Suriye'de doğru yerde durduk. 13 yıl boyunca kardeşlik hukukumuzu koruduk, mazlumlara kol kanat gerdik, haklı çıkan yine biz olduk. İnsanlık sınavını yüz akıyla verdik. 2025'ten itibaren terör meselesi başta olmak üzere güney sınırlarımızın ötesinde güvenliği sağlayıp oralardan kaynaklanan tehditleri ortadan kaldıracağız.

"SİYASETTE KUTUPLAŞMA VE AYRIŞMANIN ARTMASI DOĞRU DEĞİL"

Güya bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını görüyoruz. İç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette kutuplaşma ve ayrışmanın artması zaten doğru da değildir. İdeallerimize davamıza inanan kimseye sırtımızı dönmeyiz.Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına hayır demeyiz."

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